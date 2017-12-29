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Erdoğan'dan vefa ziyareti

, ve Araştırma Hastanesi'nde polis özel harekatçı gazi ile mitinginde bayrak toplarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki 'ı ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 23:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 23:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa ziyareti

, dün akşam ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, Tunceli-Ovacık yolunda bulunan polis noktasına PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda roket patlaması sonucu yaralanan polis özel harekatçı gazi ile tedavi sürecini yakından takip ettiği 'ı ziyaret etti.

Polat, mitinginden sonra parti bayraklarını kaldırırken elektrik akımına kapılarak kolunu kaybetmişti. 16 yaşındaki Polat'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastanede vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, yeni torunu olan Sevgi ismindeki bir vatandaş da torununa ismini cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesini istedi. Erdoğan da bebeğe "Hatice" ismini verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa ziyareti
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