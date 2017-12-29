Ev arkadaşından sinsi plan

İstanbul
Bahçelievler'de restoran işleten Suriyeli Dahhan Mustafa
ile ev arkadaşı Macit Davut
geçen cumartesi günü bulundukları otomobilin önünü kesen silahlı 3 kişi tarafından kaçırıldı. Şahıslar, Dahhan Mustafa'nın yakınlarına elektrikli işkence görüntülerini gönderdi ve 40 bin dolar fidye istedi. Zanlıları takibe alan polis bulundukları otomobilin önünü keserek kıskıvrak yakaladı. Araçta Dahhan Mustafa da gözleri bağlı halde bulundu. Sorgulamada kaçırma olayını Dahhan Mustafa'nın ev arkadaşı Macit Davut'un yaptığı belirlendi. Macit Davut'un şüphe çekmemek için kendisini de kaçırttığı iddia edildi.