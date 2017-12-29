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Farelerin cirit attığı pastanenin sahibinden açıklama

Ümraniye’deki bir pastanedeki kuru pastaların üzerinde farenin gezdiği görüntülerle ilgili işlem yapıldı. Ümraniye , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş yerini kapattıklarını açıkladı. Pastanenin sahibi İskender Karaz, hesabından yaptığı açıklamada, kazı çalışması nedeniyle lağım patladığını ve farelerin gece pastaneye girdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 14:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 15:35
Farelerin cirit attığı pastanenin sahibinden açıklama

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından , Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı.

Pastanenin sahibi İskender Karaz, hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti.

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Farelerin cirit attığı pastanenin sahibinden açıklama
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