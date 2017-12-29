Hamile olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız hakkında şok detay

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların hamile oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

İMAM NİKAHIYLA BİRLİKTE YAŞIYORLAR

Olay sonrası küçük kızlardan biri olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.