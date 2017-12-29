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olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız hakkında şok detay

’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile yla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 09:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 10:00
Hamile olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız hakkında şok detay

Edinilen bilgilere göre, 'da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

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Olay sonrası küçük kızlardan biri olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile yla birlikte yaşadıkları ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen 15 yaşındaki kızlar hamile çıktı

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Hamile olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız hakkında şok detay
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