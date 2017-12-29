İstikamet Kudüs...

D-100 karayolunda elinde Filistin bayrağıyla yürüyen Koç, Kızılcahamam'da İlim Yayma Cemiyeti ilçe temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Koç, yürüyüşe 17 Aralık'ta İstanbul'dan başladığını, 13 günde Kızılcahamam'a ulaştığını söyledi.

Ankara'dan Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğini dile getiren Koç, "Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem Kudüs'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim Türkiye sınırlarını tamamlamak." ifadesini kullandı.