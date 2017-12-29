Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstikamet Kudüs...

İstikamet ...

'nin 'in başkenti olarak tanımasına tepki için 'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan 35 yaşındaki , Kızılcahamam'a geldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 22:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 23:56
İstikamet Kudüs...

D-100 karayolunda elinde bayrağıyla yürüyen Koç, Kızılcahamam'da İlim Yayma Cemiyeti ilçe temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Koç, yürüyüşe 17 Aralık'ta 'dan başladığını, 13 günde Kızılcahamam'a ulaştığını söyledi.

Ankara'dan Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğini dile getiren Koç, "Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem 'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim sınırlarını tamamlamak." ifadesini kullandı.

TBMM'den Kudüs bildirisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstikamet Kudüs...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN