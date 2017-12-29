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un cansız doğurduğu şey şoke etti

’de bir çiftçinin doğum yapan undan dünyaya gelen ördek yavrusuna benzeyen cansız nesne, koyunun sahibini hayrete düşürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 16:20
Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti

'nin Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde bir çiftçi, un doğumu için veterinerden yardım istedi. Üçüz kuzu bekleyen koyun sahibi, doğumda dünyaya gelen ölü ördek yavrusu görünümdeki nesneyi görünce adeta şok oldu.

Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Eray Kaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazen ineklerde de aynı problem oluyor. Gebelik döneminde kuzu yavrularından bir anne karnında ölüyor. Yavrulardan birisi ölüyor. Zamanla ölen yavrunun doku sıvıları emilip ördek yavrusu görünümünü alıyor. İlginç bir durum, çok sık rastlanmıyor. Latincesi Mumifikasyon (Mumyalaşma) olarak geçiyor bu durum. Emilmiş, rezorve olmuş yavru da deniliyor. Fetus da deniliyor" dedi.

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Koyunun cansız doğurduğu şey şoke etti
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