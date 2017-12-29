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Kimdir?

90’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında bir çok ünlü şarkıcının kliplerine imzasını atan yönetmen vefat etti. Peki Mustafa Mayadağ kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2017 11:08
Mustafa Mayadağ Kimdir?

Mustafa Mayadağ Kimdir?

Ünlü yönetmen , 1958 yılında İzmir'in Urla ilçesinde dünyaya geldi.

Mayadağ, İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi.

Aynı okul mezunu dört arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, bir çok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu.

Çektiği klipler arasında;

1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül

2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.

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Mustafa Mayadağ Kimdir?
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