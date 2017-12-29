Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > O görüntü üzerine belediyeler alarma geçti

O görüntü üzerine belediyeler alarma geçti

İstanbul Ümraniye’de bir pastanenin vitrininde farenin cirit attığı görüntüler belediyeleri de kırmızı alarma geçirdi. Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki fırın ve pastaneleri tek tek denetledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 17:13
O görüntü üzerine belediyeler alarma geçti

Geçtiğimiz akşam Ümraniye'de bir pastanenin vitrininde farenin cirit attığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan olayın ardından Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede bulunan pastane, fırın gibi yiyecek ürünleri satan ve imal eden dükkanları denetime çıktı. Gerekli belgeleri inceleyen ekipler, vitrinlerdeki ürünleri kontrol etti.

Denetimleri gören vatandaşlar ise durumla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Denetlemelerden memnun kaldığını ifade eden bir esnaf, "Her zaman denetimlerin yapılmasından taraftayız. Denetimler sıklaştırılsın, yapılsın. Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Disiplinin de olması gerekiyor. Disiplini de sağlarsak bir sorun olmayacağını görüyoruz. Hijyen kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bayrampaşa'nın fırınları genelde iyidir. Hepsi rakibim. Diğer uzak semtler var. Ahırlarda ekmek üretiliyor, getirilip satılıyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O görüntü üzerine belediyeler alarma geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN