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Okmeydanı'nda kamyonet bariyerlerine çarptı, seferler aksadı

İstanbul Okmeydanı'nda bir kamyonet önce yolunu ayıran bariyerlere çarptı ardından yan yattı. nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten yapıldı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 07:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 08:12
Okmeydanı'nda kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı, seferler aksadı

'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kamyonetin sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı'ndaki kaza metrobüs seferlerini aksattı!

D-100 Karayolu'nda sonrası iki şerit trafiğe kapatılırken, bariyerlerin zarar görmesi nedeniyle de metrobüs seferleri tek şerit üstünden verilmeye başlandı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Okmeydanı'nda kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı, seferler aksadı
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