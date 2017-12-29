Soba bir aileyi kül etti

Konya
'nın Ilgın ilçesinde kardeşleriyle düğünlerde bağlama çalarak müzisyenlik yapan Cafer Salır (34), önceki gece ikinci eşi Sadiye (34) ve 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can ile aynı odada uykuya daldı. Yandaki 8 metrekarelik odada ise ilk eşinden olan 14 yaşındaki ikizleri Muhammet ve Ali ile ikinci eşinden olan 11 yaşındaki Celalettin Salır yattı.
Gece saat 03.00 sıralarında üç kardeşin bulunduğu odada, sobadan yangın
çıktı. Alev alan soba oda kapısının yanında olduğu, balkon kapısında ve pencerede ise demir parmaklık bulunduğu için dışarı çıkamayan çocuklar, "Baba bizi kurtar" diye çığlık atarak yardım istedi. Çocuklarının sesine uyanan Cafer Salır, evdeki duman kokusunu fark edince önce yanındaki eşini ve oğlu Mustafa'yı dışarı çıkardı. Eve geri dönen Salır, hemen çocuklarının odasına daldı. Ancak bu sırada soba bomba gibi patladı!
BACA TIKALIYMIŞ
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında içeride kalan baba Cafer Salır, üç çocuğuyla birlikte yanarak can verdi. Baba ve üç oğlunun cansız bedeni otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan
anne Sadiye ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Cafer Salır'ın ilk evliliğinden Yaşar (19) ve ölen 14 yaşındaki ikizler Muhammet ve Ali'nin dünyaya geldiği, ancak ikiz kardeşler 2 yaşındayken annelerinin evi terk ettiği öğrenildi. Muhammet ve Ali'nin ortaokul 1. sınıf, Celalettin'in ise sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Konya İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bacadan soba dumanının tahliye olmadığı, kapının açılmasıyla da odada sıkışan gazın oksijenle buluşarak patladığı belirlendi. Ilgın Belediye Başkan yardımcısı Necmettin Tiftikçi ise yangının çıkış nedeninin hazırlanacak rapor sonrasında netleşeceğini söyledi.