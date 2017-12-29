Son Dakika Haberi: İstanbul'da korkutan yangın!

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ambarlı'da bulunan Demirciler Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı deri imalathanesinde çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangını, ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sanayi sitesindeki deri atölyesinde yangın

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI



Yanan iş yerinde çalışanlar, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yangın sırasında çevredeki yoğun dumanlar, çalışanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye kiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.