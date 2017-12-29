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Son Dakika: Kara çarşaf giyip geldiler, çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var...

'de kuyumcu dükkanını soymak isteyen soyguncular ile iş yeri sahipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir soyguncu ile kuyumcu öldü, bir soyguncu ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 14:22
Son Dakika: Kara çarşaf giyip geldiler, çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var...

Çinçindere Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına sabah saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardan biri yaralanırken bir soyguncu hayatını kaybetti. Diğer soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncu yakalamak için ise çalışma başlatıldı.Hastaneye kaldırılan kuyumcu da hayatını kaybetti. Ölü sayısı ikiye çıktı.

Esenler'deki soygun ve çatışma anı güvenlik kamerasında

Kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.

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Son Dakika: Kara çarşaf giyip geldiler, çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var...
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