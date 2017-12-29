Süper Loto sonuçları sorgula! 28 Aralık Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgula...

28 Aralık Süper Loto sonuçları belli oldu. Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi'nde düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu hafta bilen çıkmadı ve ikramiye sekizinci kez devretti. 28 Aralık Süper Loto biletinizin sonuçlarını sabah.com.tr'den sorgulayabilirsiniz. Haftanın şanslı numaraları ise 7, 20, 33, 39, 40, 48 oldu. Bununla birlikte arama motoru Google'da da Süper Loto çekiliş sonuçları aranmaya devam ediyor.

28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli yine bulunamadı ve Süper Loto tam 8. kez devretti. Süper Loto'nun 8. devrinin ardından büyük ikramiye 17.806.841,11 TL'ye kadar yükseldi. İşte ayrıntılar...

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

İşte Süper Loto sonuçları ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

