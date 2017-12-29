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'da Arap turistlerin karda izdihamı

Kış turizminin gözde mekanlarından ’a tatile gelen Araplar, kar motoruyla yapmak için kuyruk oluşturdu. Çoğu Arap yarımadasındaki ülkelerden gelen turistlerin oluşturduğu kalabalık, 40 derecenin üzerindeki çöl ikliminden eksi 7 derece soğuk Uludağ'da adeta buz tuttu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 10:22
Uludağ'da Arap turistlerin karda safari izdihamı

'a akın eden Arap turistler, kar motorları ile ye büyük ilgi gösteriyor. Arap turistler, eskort eşliğinde 2. yerleşim bölgesinden yola çıkarak, 5 kilometrelik macera dolu bir yolculuk yapıyor. Çobankaya'da kısa bir molanın ardından tekrar motorlarına binen safariciler, eşsiz kar manzarasının keyfini çıkarıyor. Saati 200 liraya bir saat tur için sıraya giren yüzlerce Arap turist izdihama sebep oldu. Hayran kaldıkları Uludağ'ı çok sevdiklerini ifade eden Araplar, safarinin heyecan verici olduğunu söyledi. Kar motoruyla 1 saatlik safari turunun 200 liraya yaptıran işletmeciler ise Arapların ilgisinden memnun.

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Uludağ'da Arap turistlerin karda safari izdihamı
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