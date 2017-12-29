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'deki şubesinde maskeli soygun

İstanbul 'de bulunan şubesi yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu. operasyon başlattı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 06:49
Ümraniye'deki PTT şubesinde maskeli soygun

'de, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde bulunan Şubesi, yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Caddesi Kuyu Sokak'ta bulunan PTT Şubesi'ne saat 05:00 sıralarında gelen silahlı ve yüzleri maskeli kişiler, şubenin kapısını zorla açarak içeri girdi. Hırsızlar içinde yaklaşık bin lira bulunduğu öğrenilen bozuk para kasasını alarak kayıplara karıştı.

Operasyon başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından deliller tek tek toplanırken, şubenin güvenlik kameraları da polis tarafından saniye saniye incelemeye alındı. Polis kaçan zanlıların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Ümraniye'deki PTT şubesinde maskeli soygun
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