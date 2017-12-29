Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Vitrindeki fare pastane kapattırdı

Vitrindeki fare pastane kapattırdı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Vitrindeki fare pastane kapattırdı

'da bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin görüntüsü izleyenleri şoke etti. Ümraniye'de bulunan pastanede vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini gördü. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar farenin görüntüsünü çekip da paylaştı. Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, insan sağlığını hiçe sayan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Ümraniye Zabıta ekiplerinin sabah saatlerinde işletmeyi mühürlediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitrindeki fare pastane kapattırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN