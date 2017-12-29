Vitrindeki fare pastane kapattırdı

İstanbul'da bulunan bir pastanenin vitrininde dolaşan farenin görüntüsü izleyenleri şoke etti. Ümraniye'de bulunan pastanede vatandaşlar bir farenin vitrinde gezindiğini ve kuru pastaları yediğini gördü. Farenin tepsilerin üzerinde cirit attığını gören vatandaşlar farenin görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntü hızla sosyal medyada yayılırken, insan sağlığını hiçe sayan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Ümraniye Zabıta ekiplerinin sabah saatlerinde işletmeyi mühürlediği öğrenildi.

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