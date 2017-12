ABD’de kara kışı unutturan yangın

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin kuzeyi ile doğu kıyılarını teslim alan kara kış hayatı felç ederken, New York'ta yangın faciası yaşandı. Bronx bölgesinde bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. Yangına 3.5 yaşındaki bir çocuğun oynadığı ocağın yol açtığı bildirildi.New York İtfaiye Departmanı'ndan Daniel Nigro, binanın birinci katında yaşayan ailenin 3.5 yaşındaki oğullarının mutfakta oynadığı ocaktan sıçrayan alevlerin hızla etrafı sardığı, annenin küçük oğlu ve diğer çocuğunu yanına alarak panikle daireden dışarı çıktığını açıkladı. Alevlerin açık bırakılan kapıdan önce merdiven boşluğuna, dakikalar içinde de binaya yayıldığı ve ana çıkış kapısını kapattığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, olay yerinde yaptığı açıklamada yangında 4'ü çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 15 kişinin yaralandığını söyledi. Olayı New York'ta meydana gelen "Son 25 yılın en kötü yangın trajedisi" olarak nitelendiren Blasio, yangında ölenler arasında 1 yaşında bir bebeğin de olduğunu sözlerine ekledi.Bu arada ülkenin kuzeyini etkisi altına alan ve doğu kıyılarına doğru yayılan kar yağışı ile dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Minnesota'da hava sıcaklığı eksi 37 olarak ölçülürken, Pennsylvania'ya birkaç günde düşen kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Birçok bölgede 1924'ten bu yana en soğuk günlerin yaşandığına dikkat çeken yetkililer, kutuplardan gelen soğuk hava dalgasına karşı halka uyarıda bulundu.ABD'Yİetkisi altına alan dondurucu soğuklara karşı başkan Donald Trump, küresel ısınmayla mücadele anlaşmasına karşıtlığını bir kez daha ortaya koyan mesaj paylaştı. Trump, dondurucu soğuk uyarılarına ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Trump, "Doğu kıyısında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanabilir. Belki de bu güzelim küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!" ifadelerini kullandı. Trump'ın tweet'ine binlerce sosyal medya kullanıcısı sert şekilde tepki gösterdi. Küresel ısınmanın varlığını reddeden Trump, ABD'nin BM Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.