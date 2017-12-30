Ambulansı TIR biçti: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum
'da hasta naklinden dönen ambulans ile TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 1 sağlık memuru hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi'nden kent merkezindeki Erol Olçok Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne hasta nakli yaptıktan sonra dönüşe geçen Servet Kesekler (38) yönetimindeki ambulans, aynı yöne giden, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Savrulup, karşı şeride geçen ambulansa, kamyon çarptı. Kazada, ambulansta bulunan sağlık memuru Akif Akbaş (40) hayatını kaybederken sürücü Servet Kesekler, acil tıp teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emran Bezeniroğlu (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen
ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akif Akbaş'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.