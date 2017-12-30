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Besicinin ineği buzağı doğurdu

'nın Eleşkirt ilçesinde bir inek, buzağı doğurdu. Doğumun veteriner tarafından yaptırıldığını söyleyen besici Enver Özdemir, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor." dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 17:21
Besicinin ineği çift başlı buzağı doğurdu

Eleşkirt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir, gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine durumu bir veteriner hekime haber verdi.

İKİ BAŞLI BUZAĞI

Köye gelen veterinerin müdahalesiyle yaptırılan doğumda Özdemir'e ait inek, iki başlı buzağı yavruladı.

Özdemir, buzağının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor." dedi.

YAŞAMA ŞANSININ AZ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Buzağıya veteriner hekim tarafından gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını anlatan Özdemir, "Veteriner, hayvanın yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Olayı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. İnşallah hayvan yaşar." diye konuştu.

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Besicinin ineği çift başlı buzağı doğurdu
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