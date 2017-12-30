Defne’nin topluluk bahçesine Google desteği

İstanbul
Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Defne Aksel'in (18) fikriyle Fenerbahçe Parkı
'nda oluşturulan organik bahçeye Google
destek verdi. "Topluluk Bahçesi" adıyla oluşturulan organik bahçeyi, sanal gerçeklik
gözlükleriyle isteyen herkes akıllı telefon
undan gezebiliyor.
Öğrenciler, 2014'te lisede organik bir bahçe oluşturmuştu. Şu an son sınıf öğrencisi olan Aksel ise bu bahçenin topluluk bahçesi olması ve daha büyük kitlelere yayılması fikrini öne sürdü. Okulda oluşturulan bahçe, daha sonra belediyenin okula tahsis ettiği Fenerbahçe Parkı'ndaki 1 dönümlük alana yapıldı. Projeyi duyan ve ilgisiz kalmayan Google, Apollo yazılım şirketiyle okul arasında aracı oldu. 'Topluluk Bahçesi'ni sanal gerçeklik uygulamasıyla, artık herkes akıllı telefonuna indirerek sanki oradaymış gibi gezebiliyor.
TELEFONUNA İNDİR, GEZ
Okuldaki projeyi yöneten coğrafya öğretmeni Şükran Toy, "İstanbul gibi metropolde insanlar betonlar içerisinde yaşıyor. Çocuklar toprağı bilmiyor. Karpuzun bile ağaçta yetiştiğini sanan öğrenciler var. Biz de bu bahçeyi oluşturmaya başladık" dedi. Doğal bahçecilik yöntemlerini öğrenmek için eğitim aldıklarını söyleyen Aksel ise "Artık her hafta 6-7 okul bahçemize gelip bahçeyi geziyorlar. Kendileri de tohum ekiyor, her hafta gelip suluyorlar" dedi.