Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 'Göle girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor

'e girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor

'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'e girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Kütahya'nın Simav ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerini birleştiren kara yolu kenarında bulunan Çaygören Barajı'nda bulunan tabela ise görenlerin ilgisini çekiyor. DSİ tarafından dikilen ve 'Göle girmek yasaktır' levhasının arkasındaki boş ve çorak arazi, kuraklığının en belirgin örneği olarak dikkatlerden kaçmıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 10:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 10:38
'Göle girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor

'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'e girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Göle girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN