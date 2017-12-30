'Göle girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor
Balıkesir'de yağışların bu yıl az olması sebebiyle Çaygören Barajı kurudu. 'Göle girmek yasaktır' tabelasının altında hayvanların otlaması kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Kütahya'nın Simav ve Balıkesir'in Sındırgı ilçelerini birleştiren kara yolu kenarında bulunan Çaygören Barajı'nda bulunan tabela ise görenlerin ilgisini çekiyor. DSİ tarafından dikilen ve 'Göle girmek yasaktır' levhasının arkasındaki boş ve çorak arazi, kuraklığının en belirgin örneği olarak dikkatlerden kaçmıyor.