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Güpegündüz kuyumcu soygunu 2 ölü

’de kuyumcuya giren 3 silahlı soyguncu direnen dükkân sahibiyle çatıştı. Soygunculardan biri ve dükkân sahibi öldü

Zafer Halatçı
ZAFER HALATÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Güpegündüz kuyumcu soygunu 2 ölü
'de yaşanan soygun girişimi ölümle sonuçlandı. Çıkan çatışmada kuyumcu Sedat Koçer ile bir hırsız öldü. Olay, Çinçinderesi'ndeki kuyumcuda dün 11.00'de yaşandı.

İKİSİ GÖZCÜLÜK YAPTI
Kuyumcuya giren çarşaflı 2 hırsız, silah çekerek altınları ve kasadaki parayı istedi. Kuyumcu Koçer de çekmecedeki silahıyla hırsızlara karşılık verdi. Çıkan çatışmada bir hırsız ve Koçer öldü. 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis, görgü tanıklarını dinledi ve kameraları inceledi. Hırsızların 4 kişi olduğu, 2'sinin gözcülük yaptığı, Koçer'i para çekmek için gittiği bankadan kuyumcuya kadar takip ettiği ve olaydan yarım saat önce bir kahvede çay içtiği belirlendi. Yakalanan 2 hırsızın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis, Gürcü olduğu öne sürülen iki firariyi arıyor. Öte yandan ölen hırsızın cenazesini almak üzere olay yerine nakil aracı geldi. Ancak çevre sakinleri, ''Kabul etmiyoruz, cesedi çöp arabasına atılsın'' diyerek tepki gösterdi.
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Güpegündüz kuyumcu soygunu 2 ölü
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