Hâkim cüppesiyle dolandıran kadına 6 yıl hapis cezası

Adana
'da, annesinin pasaportunda tahrifat yaparak bankadaki parasını çekmek isterken yakalanan 31 yaşındaki Habibe Çelik, 3 yıl 4 ay hapis ve 80 bin lira idari cezaya çarptırıldı. Hapis cezasını tamamlayan Çelik'in idari cezası ise kamu yararına çalışmaya çevrildi.
'HATIRA AMAÇLIYDI'
Bunun üzerine Çelik Adana Adliyesi'nde görevlendirildi. Ancak hâkimin cüppesini giyerek Aile Mahkemesi kürsüsünde fotoğraf çektiren ve sosyal medya hesabından da paylaşan Çelik, S.'yi kendisini zabıt katibi olarak tanıtıp çocuklarına iş bulacağı vaadiyle Ali S.'yi 144 bin lira dolandırdı. Önce tutuklanan, ardından üst mahkemeye yapılan itirazla adli kontrol şartıyla tahliye edilen Çelik hakkında 2 ayrı suçtan dava açıldı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisini savunan Çelik, "Cüppeli fotoğrafı Facebook'ta yayımladığım doğru. Hatıra amaçlı çekmiştim ve altına, 'Bize nasip olmadı. Darısı kızıma' diye yazmıştım. Suçsuzum" dedi. Ali S. ise "Kendisini memur olarak tanıttı ve adliyede tanıdıkları olduğunu söyleyerek, çocuklarımı işe yerleştirme karşılığında 200 bin lira istedi. Çok olduğunu söyleyince 150 bin liraya indi. Arabamı satıp 144 bin lira verdim. Haber çıkmayınca dolandırıldığımı anlayıp, şikâyetçi oldum" diye konuştu. Mahkeme, Çelik'i, "Dolandırıcılık"tan 6 yıl hapis ve 80 bin lira adli para ile cezasına çarptırırken, hâkim cüppesi ile fotoğraf çektirmek suçundan ise beraatına karar verdi.