Haberler Yaşam Haberleri Hâkim cüppesiyle dolandıran kadına 6 yıl hapis cezası

Hâkim cüppesiyle dolandıran kadına 6 yıl hapis cezası Cezasını çalışarak çektiği adliyede hâkimin cüppesiyle fotoğraf çektirip, kendisini memur olarak tanıtan ve bir kişiyi 144 bin lira dolandıran Habibe Çelik, 6 yıl hapse çarptırıldı