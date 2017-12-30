İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, bugün havanın nasıl olacağını ve hangi illere kar yağacağını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve 30 Aralık Cumartesi hava tahminleri.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.