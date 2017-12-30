Kocasını dostuna öldürtüp gözyaşı döktü

Edinilen bilgiye göre; 16 Aralık günü Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'ndeki bir tarlada başına çuval geçirilmiş ve yarı çıplak halde bir ceset bulundu. Cesedin 10 gün önce eşi Rabia Özbay tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Aziz Özbay'a ait olduğu belirlendi. Özbay'ın eşi Rabia Özbay ile Suriye uyruklu iş arkadaşı İbrahim Şeyh'in aşk yaşadığını ortaya çıkaran polis ikiliyi gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan zanlılar, Aziz Özbay'ın başına odunla vurup bayılttıktan sonra bıçaklayarak öldürdüklerini ardından da tarlaya attıklarını itiraf etti. Rabia Özbayın da şüpheleri gidermek için eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen
Özbay ve Şeyh tutuklandı.