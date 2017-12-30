Köprüdeki ‘hayalet sürücü’ yakalandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde direksiyonu bırakıp yan koltuğa geçen ve çektiği videoyu sosyal medya
da paylaşan sürücü yakalandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akan trafikte ilerlediği sırada hız sabitleyiciyi ayarlayan Y.A.İ. (23), şoför mahallini terk ederek yan koltuğa geçti. Kendi canını ve trafikte ilerleyen diğer sürücülerin canını hiçe sayarak trafikte ilerleyen sürücü, bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan görüntülerin ardından polis ekipleri otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarını inceleyen polis ekipleri, Y.A.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü adliyeye sevk edildi.