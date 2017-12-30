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Liselere geçiş ının tarihi belli oldu

kurumları için yapılacak , 2 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 22:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2017 02:01
Liselere geçiş sınavının tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi la öğrenci alan kurumları için yapılacak sınavın 2 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, 2018 sınav uygulama takvimi yayımlandı.

BURSLULUK SINAVI 3 HAZİRAN'DA

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan takvime göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı da (İOKBS) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

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Liselere geçiş sınavının tarihi belli oldu
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