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Ünlü oyuncu tacizcisini affetti

da tanıştığı genç kadın hayranının kendisini mesajlarıyla taciz ettiğini belirten , savcılığa başvurdu. Ancak ünlü oyuncu daha sonra şikâyetini geri çekti

MERVE DURĞUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017
Ünlü oyuncu tacizcisini affetti
Ünlü oyuncu , kendisini taciz eden kadın hayranından önce şikâyetçi oldu. "Ali Ayşe'yi Seviyor, Çemberimde Gül Oya ve Kurtlar Vadisi" isimli dizilerle adından söz ettiren Şahin, daha sonra şikâyetinden vazgeçti.
Şahin'in hesabına geçtiğimiz günlerde bir mesaj geldi. Profilini incelediği hayranının teklifini kabul eden Şahin, Eda Ö. ile bir buluşma ayarladı. İkili, İstanbul Beşiktaş'ta görüştükten sonra genç kadın, iddiaya göre Cengiz Şahin'den isteklerde bulunmaya başladı.
Ünlü oyuncu genç hayranının isteklerini kabul etmeyince taciz mesajları atmaya başladı. Mesajların ardından savcılığa başvuran Şahin, Eda Ö.'nün cezalandırılmasını istedi. Şikâyet sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma devam ederken Şahin, geçtiğimiz günlerde bir dilekçe vererek genç hayranı hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. Soruşturma kapandı.
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Ünlü oyuncu tacizcisini affetti
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