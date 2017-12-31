Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Altın emzikli çeteye ikinci operasyon

Altın emzikli çeteye ikinci operasyon

İstanbul’da bir kuyumcunun 2.2 milyon dolarını gasp edip bebeklerine altın emzik bile alan çeteye bir darbe daha vuruldu. İkisi kadın 7 şüpheli gözaltında

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Altın emzikli çeteye ikinci operasyon
'tan altın almaya gelen Erkam E.'nin aracının önünü keserek 2.2 milyon dolarını gasp eden çeteye polis, ilk operasyonu 26 Ağustos'ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti. Ayrıca çete üyelerinin gasp ettikleri paralar ile çocuklarına altın emzik aldıkları ortaya çıkmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere ikinci operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekât polislerinin de desteğiyle Şişli, Fatih ve 'nda 11 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk operasyonda tutuklanan ve soygunu planladığı iddia edilen Ahmet Ş. ve Mehmet Ş.'nin birlikte yaşadığı Sedef K. ve Gülbahar B. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca ve şüphelilere ait sahte kimlik ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda Ç.Ç.,İ.Ö., R.Y., G.Ç., ve O.T.'nin onlarca suçtan kaydı ve haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın emzikli çeteye ikinci operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN