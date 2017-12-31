Altın emzikli çeteye ikinci operasyon

Şırnak
'tan altın almaya gelen Erkam E.'nin aracının önünü keserek 2.2 milyon dolarını gasp eden çeteye polis, ilk operasyonu 26 Ağustos'ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti. Ayrıca çete üyelerinin gasp ettikleri paralar ile çocuklarına altın emzik aldıkları ortaya çıkmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere ikinci operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekât polislerinin de desteğiyle Şişli, Fatih ve Beyoğlu
'nda 11 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk operasyonda tutuklanan ve soygunu planladığı iddia edilen Ahmet Ş. ve Mehmet Ş.'nin birlikte yaşadığı Sedef K. ve Gülbahar B. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca ve şüphelilere ait sahte kimlik ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda Ç.Ç.,İ.Ö., R.Y., G.Ç., ve O.T.'nin onlarca suçtan kaydı ve haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.