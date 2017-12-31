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Altın emzikli çeteye ikinci operasyon İstanbul’da bir kuyumcunun 2.2 milyon dolarını gasp edip bebeklerine altın emzik bile alan çeteye bir darbe daha vuruldu. İkisi kadın 7 şüpheli gözaltında