Bu binadan 7 kişi sağ çıktı

İstanbul Fatih'te göçmenlerin yaşadığı binada yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 7 kişi son anda kurtarıldı. Yangın, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Aralığı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında dün 03.30'da çıktı. Boş dairede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü ve yayıldı. Büyük paniğe neden olan yangında üst katlarda mahsur kalan 7 kişi balkon ve pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 kişi itfaiye merdiveni sayesinde, pencereden sarkan bir kişi de vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yoğun duman nedeniyle fenalaşanlar oldu. Yangın sırasında itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken aniden hortum patladı. Suyun boşa aktığını gören çevre sakinleri hemen koşarak hortumu kaldırıp yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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