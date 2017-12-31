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Hem marangoz hem doktor

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
Hem marangoz hem doktor
'da çocuk yaşta marangoz babasının yanında çıraklık yapan (40), kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmasına rağmen baba mesleğinden vazgeçemedi. Çalıştığı hastane odasındaki mobilyaları kendisi üreten doktor, mesai bitiminde evinde kurduğu atölyede günün stresini atıyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Muhammet Keskin "Babam anneme sürekli 'Muhammet, marangozluğu çok severse doktorluk yapmayacak, marangozhaneden uzaklaştıralım' diyordu. Hekim olduktan sonra kurduğum küçük atölyede sevdiğim işi de yapabiliyorum" dedi.
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Hem marangoz hem doktor
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