Hem marangoz hem doktor

Konya
'da çocuk yaşta marangoz babasının yanında çıraklık yapan Muhammet Keskin
(40), kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmasına rağmen baba mesleğinden vazgeçemedi. Çalıştığı hastane odasındaki mobilyaları kendisi üreten doktor, mesai bitiminde evinde kurduğu atölyede günün stresini atıyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Muhammet Keskin "Babam anneme sürekli 'Muhammet, marangozluğu çok severse doktorluk yapmayacak, marangozhaneden uzaklaştıralım' diyordu. Hekim olduktan sonra kurduğum küçük atölyede sevdiğim işi de yapabiliyorum" dedi.