İş bulamayınca açtığı iş yeriyle kocasına patron oldu

Projesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından kabul edilen Güngör, Pendik Kurtköy'de kiraladığı bir dükkânda "Milkella" ismiyle süt reçeli üretimine ve satışına başladı.

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce özel bir şirketten satış-pazarlama müdürüyken üçüncü çocuğu için ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, daha sonra istediği şartlarda iş bulamadığını ve kendi işini yapmaya karar verdiğini söyledi.

Bodrum'da bir tatil beldesinde gördüğü süt reçelini kendisinin de üretebileceğini düşünerek KOSGEB'e başvurduğunu dile getiren Güngör, projesinin kabul edilmesiyle faaliyetlere başladığını anlattı.

Güngör, süt reçelini önce evde yapmaya başladıklarını kaydederek, önce çevresindekilere, akraba ve dostlarına sunduğunu, herkesten olumlu beğeniler ve tepkiler aldığını bildirdi.

"Herkes tadını muhteşem buldu. Sonra da şirketimizi kurduk." diyen Güngör, "Sütten reçel mi olur?" diye düşünen herkesin tadına baktıktan sonra çok beğendiğini vurguladı.

- "Çok fazla deneme yaptık ve 9 ayda üretime geçtik"

Güngör, fikri edindikten sonra üretime kadar geçen safhanın biraz zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"En başta insanlara hiç bilinmeyen bir ürün sunuyorsunuz ve her şeye siz koşturuyorsunuz. Ayrıca üç çocukla ilgileniyorsunuz ve sıfırdan bir iş kuruyorsunuz. İnsanların hiç tanımadığı bir ürün sunuyorsunuz. Bu süreç gerçekten çok zor. İlk başlarda çok fazla deneme yaptık ve epey süt ziyan ettik. Kıvamını tutturana kadar tam 6 ay geçti. Ondan sonraki süreçte 3 ayda işletmemizi kurarak ürünün satışına başladık. Toplamda 9 aylık bir süreç geçirdik."

Güngör, süt reçelini sadece süt ve şekerden yaptıklarını kaydederek, "Çocuklar ve yetişkinler için adeta protein deposu. Şu anda fındıklısından, Antep fıstıklısına ve kuru üzümlüsüne kadar 8 farklı çeşitte süt reçeli üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

- "Ne işin var evinde çocuklarına bak' dediler"

Güngör, halihazırda üç çocuğuna baktığını belirterek, aynı zamanda şirketin her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Kurduğu şirketinde eşine de iş sunduğunu ve onun dışında bir kişiyi daha istihdam ettiğini dile getiren Güngör, eşinin yüksek gıda ve ziraat mühendisi olduğunu, bu sayede kendisine ciddi destek sunduğunu anlattı.

Güngör, bu süreçte yaşadığı sıkıntıların yanı sıra bazı kişilerin şevkini kırmak için olumsuz şeyler söylediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Şu dönemde ticaret fazlasıyla zor, bir kadın olarak ne işin var, sen evde otur çocuklarına bak' dediler. Ben tabii onlara kulak tıkadım, inandım, hedeflediğim iş için yola koyuldum. Zorlandım ama şu an birçok şeyi geride bıraktım, ciddi mesafe aldım, başardım. Benim sayemde çevremdeki birçok kadın da cesaret aldı ve onlar da iş kurmak istiyor."

- "Hayalim çok sayıda kadın çalıştırmak"

Güngör, ileride şirketini büyütmek ve lüks tüketim yapan yerlerin vazgeçilmezi olmak istediğini söyledi.

Yeni iş kurmak isteyenlere ve özellikle de kadınlara tavsiyelerde bulunan Güngör, "Kesinlikle inandıkları işten vazgeçmesinler. Hedefleri için hayal etsinler. Ben şu an hayalimi gerçekleştirmiş durumdayım. İnandıkları şeyden asla vazgeçmesinler." dedi.

Devletin girişimcilere çok ciddi destek programları olduğunu anımsatan Güngör, kendisinin de bu projelerden faydalandığını aktardı.

Güngör, hedeflerine ilişkin, "İleride şirketimi büyütmek ve tanınan bir marka olmaktan başka bir isteğim daha var. Özellikle çok sayıda kadına iş imkanı sunmak ve benim gibi çalışmak isteyen kadınları istihdam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.