‘Kardeşime borcum yok’ davası

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
'un evlenmeden önce oturduğu Pendik'teki ev, başına dert oldu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi
'nde açtığı menfi tespit davasına göre Tatlıtuğ, stilist Başak Dizer'le evlendikten sonra Etiler'e taşındı. Bir süre sonra bir banka tarafından kardeşi Ömür Tugay Tatlıtuğ'un 15 bin 475 lira borcu olduğu iddiasıyla üç kez haciz ihbarnamesi gönderildi. Oyuncu, üçüncü tebligat annesi Nurten Tatlıtuğ'a gidince haciz ihbarnamesinden haberdar oldu. Oyuncu da ihbarnameleri adresine göndermeyen bankaya dava açtı. İhbarnamelere oyuncunun adresine gelmediği için itiraz edemediklerini belirten Tatlıtuğ'un avukatı Yalçın Kavak, "Gelseydi, oyuncu itirazda bulunabilecek ya da kardeşinin borcunu ödeyecekti. Oyuncunun kardeşine borcu yok" dedi.