Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları - Telefondan yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Hayallerini gerçekleştirebilmek için bilet alan milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi (31 Aralık 2017) sonuçları bugün milyonlarca kez sorgulanacak. Hem sitemiz hem de MPİ resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilen MPİ sonuçları telefondan da öğrenilebiliyor. Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemini telefon üzerinden yapmak istiyorsanız haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İşte telefon üzerinden MPİ bilet sorgulama...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ BİLETİ SORGULAMA

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)



2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)



3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015



4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)



5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.



6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.



Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.



Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - TIKLA

HIZLI ANLATIM

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NE KADAR ARTTI?

Büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te 50 milyon lira, 2015'te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.