Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle! - Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Zengin olma hayali ile bilet alan ve yılbaşı özel çekilişini bekleyen vatandaşlar ''Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda'' sorusunun yanıtını sık sık araştırıyor. MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre çekilişin canlı yayınlanacağı yer belli oldu. Ayrıca ''Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle'' başlıklı haberimiz üzerinden büyük çekilişi takip edebilirsiniz. Peki yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

31 Aralık 2017 yılbaşı çekilişi sonuçları çekiliş heyeti tarafından yapılan kontroller sonrasında MPİ sitesinden yayınlanacaktır. Saat 23.00' dan itibaren ise 31 Aralık 2017 Yılbaşı çekilişini millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

29 Kasım'da satışa sunulan biletlerin tamam tükendi. Hayallerini gerçekleştirmek için bilet alan milyonlarca kişi bugün ekranları başında nefeslerini tutacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izlemek isteyen kişiler millipiyango.gov.tr tıklayarak hemen ulaşabilirler.

YILBAŞI BİLETLERİNİN YÜZDE 99'U SATILDI

Milli piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 61 milyon lira belirlendi. Yılbaşı biletleri 29 Kasım Çarşamba gününden itibaren piyasaya sürüldü.26 Aralık 2017 akşamı itibariyle piyasaya sürülen biletlerin yüzde 99'u satıldı.

2 MİLYON 950 BİN 269 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek.

Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi verilmiş olacak.