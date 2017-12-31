Sahte içkide rekor baskın

İstanbul 'da 2017'de sahte içki imal eden ve satanlara polis göz açtırmadı. İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, yılbaşı öncesi sıklaştırdığı operasyonlarla rekor sayıda sahte içki ele geçirdi. Son operasyonlardan birinde 10 milyon lira değerinde 150 bin şişe ile rekor sahte içki bulundu. Kaçakçılık polisleri sahte içkilerin dağıtıldığı noktaları da tespit etti. 300'e yakın mekâna eşzamanlı baskın düzenlendi. Sahte içkilerin bulunduğu farklı ilçelerdeki 14 mekân ve imalathane olarak kullanılan 4 depo baskınlarla mühürlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sahte içkilerin çoklu organ yetmezliğinden ölümlere yol açan metil alkolden yapıldıkları saptandı.

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