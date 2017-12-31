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’de yüksek çözünürlüklü kameralarla sıkı takip

Yeni yıla saatler kala 'un kalbi sayılan ve çevresinde, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Birçok noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde bölge, mobil tır içerisinden polis ekiplerince dakika dakika incelendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017 20:38
Taksim’de yüksek çözünürlüklü kameralarla sıkı takip

2018'e saatler kala 'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda il genelinde 37 bin polisin yanı sıra yaklaşık 4 bin civarında da askeri personel ve sahil güvenlik ekibi görev yapıyor. 'de de sıkı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, günler öncesinden çok sayıda noktaya yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla Taksim ve çevresini dakika dakika inceliyor.

Yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık takip

Taksim bölgesindeki 34 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi () noktasında 136 yüksek çözünürlüklü kamera ile her an izlemeler gerçekleştiriliyor. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüpheli gördükleri şahıslar için sahadaki ekipleri uyararak olumsuz bir duruma karşı önlemler alıyor.

Öte yandan il genelinde ise yaklaşık bin 700 KGYS noktasında yaklaşık 7 bin kamera ile incelemeler de yapılıyor.

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Taksim’de yüksek çözünürlüklü kameralarla sıkı takip
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