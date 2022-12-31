Haberler Yaşam Haberleri 2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 20:45 Son Güncelleme: 31.12.2022 20:45

2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (31 Aralık 2022 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek 2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

2017’de ABD’de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan Çikolatalı süt nereden gelir? sorusuna katılımcıların yüzde 7’si ne cevap vermiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 31 Aralık 2022 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan 2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (31 ARALIK 2022)

ATV ile 31 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir?

A- Uzaydan
B- Kahverengi ineklerden (CEVAP)
C- Çikolata ağaçlarından
D- Petrol kuyularından


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2017'de ABD'de 1000 yetişkinle yapılan bir araştırmada sorulan "Çikolatalı süt nereden gelir?" sorusuna katılımcıların yüzde 7'si ne cevap vermiştir?
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