Haberler Yaşam Haberleri 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 22:27 Son Güncelleme: 10.8.2022 22:27

2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

2017’de ABD’de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54’ü hangisini yapmaya meyillidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

A- Köpeğini terk etmeye
B- İlişkisini bitirmeye (CEVAP)
C- Eve kedi almaya
D- Evi terk etmeye

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2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
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