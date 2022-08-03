Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.