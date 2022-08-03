Haberler Yaşam Haberleri 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 23:42 Son Güncelleme: 3.8.2022 23:42

2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

2017’de İskoçya’da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir?

A- Muz
B- Gözlük
C- Ananas (CEVAP)
D- Çiğnenmiş sakız

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2017'de İskoçya'da bir sanat sergisine giden iki öğrenci, boş bir masaya hangisini koyduktan dört gün sonra sergiye döndüklerinde o şeyin cam bir vitrin içinde korumaya alınıp sergilendiğini görmüşlerdir?
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