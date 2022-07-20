Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.