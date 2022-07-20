Haberler Yaşam Haberleri 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 21:51 Son Güncelleme: 20.7.2022 21:51

2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun cevabı merak konusu olarak 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

2017’de La La Land adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: 2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı?

A- 22
B- 27
C- 32 (CEVAP)
D- 37

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2017'de "La La Land" adlı filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını en genç yaşta kazanan yönetmen olan Damien Chazelle bu ödülü kazandığında kaç yaşındaydı?
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