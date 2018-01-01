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16 bin 800 e ceza yağdı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
16 bin 800 kaçak geçişe ceza yağdı
'da 2017'de e ceza yağdı.Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun açılmasıyla birlikte trafiği rahatlatmak amacıyla büyük kamyon ve otobüslere yasaklanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 'nden kaçak olarak geçen 16 bin 800 ağır vasıtaya 'nun 47/1 C maddesi kapsamında 1 milyon 595 bin 810 lira ceza kesildi. Ayrıca 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 30/2 maddesine göre Karayolları tarafından köprülerden kaçak geçiş yapan sürücülere 800'er lira idari para cezası uygulandı.
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16 bin 800 kaçak geçişe ceza yağdı
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