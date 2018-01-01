Burcu Güneş’in hukuk zaferi

İstanbul
İcra Müdürlüğü, 2006'da bir müzik şirketinin borçları nedeniyle 141 eserini ihaleli satışa çıkarttı. Ünlü şarkıcı Burcu Güneş
, ihaleden bazı eserleri satın alarak albümünde kullandı. Bu sürede eserlerin hak sahibi olan şirket iflas etti. Beyoğlu İflas Müdürlüğü de aynı eserleri 2009'da tekrar ihaleyle satışa çıkardı. Bu kez şirket 141 eseri 150 bin liraya satın aldı. Bunun üzerine şarkıcı, İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Eserlerin hak sahibi olduğunu mahkeme kararıyla tescil ettirdi. Eserleri ihale ile satın aldığı halde hak sahibi olamayan şirket, Güneş'e 15 bin liralık tazminat davası açtı. Dosyayı inceleyen bilirkişi, raporunda "Güneş'in iki kez yapılan ihalede de kusuru yok" şeklinde rapor verdi. Mahkeme, zararın oluşmasında şarkıcının bir kusuru bulunmadığını belirterek Güneş'e açılan maddi ve manevi tazminat davasının reddine karar verdi.