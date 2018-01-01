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Cesedi valizde parka atılan bebeğin cenazesine 8 kişi katıldı

Gaziantep'te Suriyeli İhlas El Baho'nun (26) birlikte yaşadığı Ziyad El Abdullah (24) tarafından işkence edilerek öldürülüp, cesedi buz konulan valizde parka bırakılan 5 aylık Teymhim, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 14:38 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 14:46
Cesedi valizde parka atılan bebeğin cenazesine 8 kişi katıldı

Teymhim'in cenazesi, görevliler ve vatandaşlardan oluşan toplam 8 kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mezarlığın 'kimsesizler' bölümünde toprağa verildi.

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Cesedi valizde parka atılan bebeğin cenazesine 8 kişi katıldı
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