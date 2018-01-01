Demet’in mucizesi

Yalova
'da
32 yıl önce SMA
hastası olarak dünyaya gelen ve 2009'da internetten tanıştığı Zafer Arık ile dünya evine giren Demet Arık'ın en büyük hayali anne olmaktı. Hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan ve vücudu sadece başını taşıyabilen Arık, imkânsız denileni, doktorlarıyla birlikte başardı. Mucizevi anne, mucize bebeği Ebrar'ı dünyaya getirmeyi başardı.
'İMKÂNSIZ' DEDİLER
Çocukluğundan itibaren SMA hastalığı ile mücadele eden ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren iki üniversite mezunu Arık, "Evlendiğimiz yıldan beri anne olmak için eşimle gitmedik hastane bırakmadık. Hastalığım nedeniyle vücudumda kas dokusu yok. Bu yüzden gebe kalamayacağımı ve karnımda bir çocuk taşıyamayacağımı söylediler" dedi. SMA hastalığını hiçbir zaman önemsemediğini ve ailesi ile eşinin her zaman kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Demet Arık, "Şu an 32 yaşındayım 2 üniversite bitirdim. Zorlu bir hayatım oldu ancak 2005'te evlendiğim eşim Zafer Arık ve ailemin büyük desteğini gördüm. Anne olma hayalimi gerçekleştirmem için bana hep umut verdiler. Bu umutla sürekli mücadele ettim. Sonun da da hayatımızı değiştirecek olan doktorum Filiz Ciğerim ile tanıştım" dedi.
'GÖZLERİNDE IŞIK VARDI'
Yalova'da özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Filiz Ciğerim yaşanan mucizevi süreci, "Her kadın anne olmayı hak eder" sözleriyle anlattı. Dr. Ciğerim, "Demet Arık tekerlekli sandalyesiyle hastanemize geldiğinde gözlerimin içine bakarak, 'Ben anne olmak istiyorum' dedi. Gözlerindeki ışık anne olmayı ne kadar çok istediğini belli ediyordu" dedi. Demet Arık'ın yapılan kontrollerde doğumsal olarak musküler atrofi denilen bir hastalığı olduğunu belirten Dr. Filiz Ciğerim, "Yaptığım jinekolojik muayene neticesinde ise Demet'in gebe kalabileceğini gördüm. Ancak gebelik bir kadın vücudu için büyük bir yük demektir. Vücudunda hiç kas dokusu olmayan Demet, bu yükü taşıyabilecek miydi emin değildim. Gebelik ve doğum sürecinde başına gelebilecekleri anlattığımda, Ben bunların tümüne hazırım, cevabını aldığım an beraber bu yolda çıkmış olduk. Sonuçta inanılmaz büyük bir başarıya imza attık. Demet ve bizler ekip olarak büyük bir riski hep beraber göğüsledik. Demet'in ve ailesinin gözlerinde ki ışıltı bize verilebilecek en büyük ödül oldu" diye konuştu.