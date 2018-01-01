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Dünya devinin CEO'su , ailesiyle birlikte uçak kazasında öldü!

Avustralya’nın Sydney kentinde dün meydana gelen deniz uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin İngiliz bir iş adamı ve ailesi olduğu belirlendi. Hawkesbury Nehri’nde turistik gezi amaçlı yapılan gezide koca bir aile hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 16:06 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 16:12
Dünya devinin CEO'su Richard Cousins, ailesiyle birlikte uçak kazasında öldü!

BBC'de yer alan habere göre catering firması Compass Group'un CEO'su (58) deniz uçağının Sydney'in 50 km kuzeyinde bir nehire düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cousins ile birlikte nişanlısı Emma Bowden, 11 yaşındaki kızı Heather, 25 ve 23 yaşlarındaki iki oğlu William ve Edward bir de Avustralyalı pilot kazada hayatını kaybetti. Avustralya polisi pilotun ise 44 yaşındaki Gareth Morgan olduğunu açıkladı.

Avustralya yerel basın kaynaklarına göre düşen uçağın manzara uçuşları gerçekleştiren Sydney Seaplanes adlı şirkete ait bir uçak olabileceği belirtiliyor.

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Dünya devinin CEO'su Richard Cousins, ailesiyle birlikte uçak kazasında öldü!
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