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‘Giresunlu Trump’ yaşamını yitirdi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
‘Giresunlu Trump’ yaşamını yitirdi
ABD Başkanı 'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu , yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybetti. 'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), dün sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında defnedilecek. Abdullah Topçu, 2014'te kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.
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‘Giresunlu Trump’ yaşamını yitirdi
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