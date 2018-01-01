‘Giresunlu Trump’ yaşamını yitirdi

ABD
Başkanı Donald Trump
'a benzerliğiyle dikkati çeken Giresunlu Abdullah Topçu
, yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Trabzon
'da özel hastanede bir süredir yatarak tedavi gören Topçu (70), dün sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Topçu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınıp Görele ilçesine getirilerek Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi morguna konuldu. Topçu'nun naaşı, ilçenin Karakeş köyünde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında defnedilecek. Abdullah Topçu, 2014'te kapanan Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 arasında belediye başkanlığı yapmıştı. Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından çevresinde ve sosyal medyada ilgi gören Topçu, "Yerli Trump" olarak adlandırılıyordu.