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'ta karbonmonoksit zehirlenmesi

Afşin ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 13 yaşındaki 2 kuzenden biri hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 14:22

'ın Afşin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kuzenden biri yaşamını yitirdi.

Efsus Turan Mahallesi'nde aynı odada uyuyan 13 yaşındaki kuzenler Kardelen Kurtalan ve sobadan sızan gazdan etkilendi.

Yakınları tarafından baygın bulunan kuzenler, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuzenlerden Kardelen Kurtalan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Gamze Yılmaz, ilk müdahalenin ardından 'te özel bir hastaneye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi
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