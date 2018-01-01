Mehmetçik'e yılın son akşamında 'anne yemeği'

Şırnak'ta vatan savunmasını başarıyla sürdüren Mehmetçik'e 2017'nin son akşamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında "anne yemeği" sürprizi yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenilerek, 13. yüzyıldaki Ahilik Teşkilatı'nın kollarından biri olan, dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması diye bilinen Bacıyan-ı Rum'dan ilham alınarak Meram Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Meram'ın Anneleri tarafından Mehmetçik için ev yemekleri hazırlandı.