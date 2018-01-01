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'e yılın son akşamında 'anne yemeği'

Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Konyalı anneler tarafından yapılan yemekler helikopterle Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 15:55
Mehmetçik'e yılın son akşamında 'anne yemeği'

Şırnak'ta vatan savunmasını başarıyla sürdüren 'e 2017'nin son akşamında, Jandarma Genel Komutanlığı ve Konya'nın Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında "anne yemeği" sürprizi yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenilerek, 13. yüzyıldaki Ahilik Teşkilatı'nın kollarından biri olan, dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması diye bilinen Bacıyan-ı Rum'dan ilham alınarak Meram Belediyesince kurulan Bacıyan-ı Meram'ın Anneleri tarafından Mehmetçik için ev yemekleri hazırlandı.

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Mehmetçik'e yılın son akşamında 'anne yemeği'
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