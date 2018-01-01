Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce Suriyeli şahısların ülkelerindeki tarihi eserleri yağmalayarak Adana'ya getirip burada satmaya çalıştıkları ihbarını aldı.