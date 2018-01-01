Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar

Suriye'de süren iç savaşta ülkelerinin paha biçilemez tarihi eserlerini çalıp Adana'da satmaya çalışan 6 kişi, 2 aylık takip sonucunda yakalanırken, 238 parça tarihi eser ele geçirildi. Suriye'de süren iç savaşta ülkelerinin paha biçilemez tarihi eserlerini çalıp Adana'da satmaya çalışan 6 kişi, 2 aylık takip sonucunda yakalanırken, 238 parça tarihi eser ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 1.1.2018 10:37Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 10:38
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce Suriyeli şahısların ülkelerindeki tarihi eserleri yağmalayarak Adana'ya getirip burada satmaya çalıştıkları ihbarını aldı.