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Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar

'de süren iç savaşta ülkelerinin paha biçilemez lerini çalıp Adana'da satmaya çalışan 6 kişi, 2 aylık takip sonucunda yakalanırken, 238 parça tarihi eser ele geçirildi. Suriye'de süren iç savaşta ülkelerinin paha biçilemez tarihi eserlerini çalıp Adana'da satmaya çalışan 6 kişi, 2 aylık takip sonucunda yakalanırken, 238 parça tarihi eser ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 10:38
Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ay önce li şahısların ülkelerindeki leri yağmalayarak Adana'ya getirip burada satmaya çalıştıkları ihbarını aldı.

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Paha biçilemeyen eserleri satamadan yakalandılar
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